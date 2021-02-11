Наблюдатели ОБСЕ не заметили российских военных в Донбассе

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Был задан вопрос о российском присутствии в Донбассе. Я знаю, что на этот счет заявлял господин Эртугрул Апакан (предыдущий глава СММ ОБСЕ — прим. ред.). Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах», — сказал он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.