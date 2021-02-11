Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close
Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собирают осколки снарядов недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке, 19 июня 2019 год Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собирают осколки снарядов недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке, 19 июня 2019 год

Наблюдатели ОБСЕ не заметили российских военных в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Был задан вопрос о российском присутствии в Донбассе. Я знаю, что на этот счет заявлял господин Эртугрул Апакан (предыдущий глава СММ ОБСЕ — прим. ред.). Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах», — сказал он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.