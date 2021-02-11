Турция не собирается отказываться от купленных у России C-400

Турция не откажется от купленных у РФ ЗРК С-400. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Reuters.

«Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления (США) непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу», — сказал Калын.

Представитель президента отметил, что «Россия является важным игроком», и Турции важны отношения, выстраиваемые с ней.

Калын добавил, что в ближайшие недели пройдут переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен называл неприемлемой покупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.