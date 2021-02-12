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Военные новости

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Американцы продемонстрировали «конец света»

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На военных играх Red Flag на авиабазе Неллис в Неваде пролетели вместе три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США. Видео с игр выложил на YouTube фотожурналист Майкл Киллиан.

Журналист издания The Drive Тайлер Роговей отметил, что B-2 Spirit «выглядит как научная фантастика».

Пользователь @jkratty на фотографии бомбардировщика в Twitter указал на закрытый люк внутреннего отсека самолета, предназначенного для размещения ядерного оружия, написал, что «конец света выходит здесь»

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