Forbes: российские Ту-160 отработали удар по базе НАТО в Исландии

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над акваториями Баренцевого, Гренландского и Норвежского морей был отработкой удара по базе Североатлантического альянса в Исландии, считает издание Forbes.

«Часть плана полета, где «Туполевы» мчались в сторону Исландии, была крайне интересной», – указано в материале.

Издание отмечает, что размещенные в Исландии истребители и бомбардировщики НАТО теоретически могут представлять угрозу российским базам и портам Северного флота.

«Это делает Исландию гораздо более важной целью для российских бомбардировщиков», – заявил эксперт по ядерной безопасности Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен.

При этом подчеркивается, что именно Ту-160 обладают необходимыми характеристиками для успешной атаки на Исландию.

Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над акваториями Баренцевого, Гренландского и Норвежского морей.