Армия Великобритания столкнулась с нехваткой кадров

Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о неудовлетворительном состоянии армии страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, только один из 33 пехотных батальонов страны не столкнулся с нехваткой кадров. Отмечается, что это вызвано низкой оплатой труда, а также участием частной фирмы в отборе новобранцев.

Как заявил полковник Ричард Кемп, контракт с частной компанией на £1,3 млрд был «катастрофичным решением».

Новобранцы при отборе в войска сталкивались с бюрократической волокитой, что побудило из отказаться от службы в вооруженных силах. Количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тысяч в 2017 году.

Военнослужащие по контракту жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни, отмечается в сообщении.