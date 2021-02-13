Пожар произошел на строящемся атомном ледоколе «Урал» в Петербурге

Возгорание произошло на атомном ледоколе «Урал», который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу завода.

Площадь пожара составила 5 кв. м, его удалось локализовать собственными силами, рассказал в пресс-службе. Там добавили, что возгорание не причинило ущерба.

Ледокол «Урал» входит в проект 22220, направленный на обеспечение российского лидерства в Арктике. Самый мощный ледокол проекта «Арктика» официально вошел в состав российского атомного флота в 2020 году.