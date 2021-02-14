На Украине уволили около 70 тысяч военных из армии

Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что из армии страны уволились около 70 тысяч военнослужащих.

По его словам, военные, которые имели боевой опыт в 2014-2016 годах уволились в связи с нестабильностью на фронте. Кривонос утверждает, что военные испытывают большое разочарование из-за того, что «люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать».

«Посмотрите, какое количество военных, которые имели боевой опыт в 2014, 2015, 2016 годах, уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тыс.», — сказал Кривонос в эфире канала «Апостроф».

Также в 2019 году экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщал о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. По его данным, с начала того года с военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава.