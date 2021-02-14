В РФ завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении

Генконструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев объявил о завершении государственного испытания обновленной системы.

Он напомнил, что в конце 2020 года было также успешно закончены государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности. В воскресенье, 14 февраля, была завершена задача — на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку информации и передачи ее на высшие командные пункты военно-политического руководства страны.

«Эта задача сегодня решена», — подчеркнул Боев в эфире телеканала «Звезда».

Ранее Боев сравнивал преимущества систем ракетного предупреждения России и США. Он назвал главным преимуществом российской системы глобальность контроля.