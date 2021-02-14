Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем

Военный самолет Ту-142 экстренно сел под Вологдой из-за отказа двигателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Военный Ту-142 совершил экстренную посадку под Вологдой около 8 утра. У самолета произошел отказ двигателя», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что у Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей во время планового полета. Командир самолета решил прекратить задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета. Для установления причин происшествия на месте работает комиссия Северного флота.