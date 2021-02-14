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Военные новости

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СМИ: военные США получили украинские танки для обучения

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Украина передала США свой основной боевой танк Т-84 для испытаний или обучения. Об этом пишет National Interest.

Отмечается, что ранее Т-84 заметили на полигоне Юма в Аризоне.

«Обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат», — говорится в публикации.

Это не первый случай, когда украинская модификация Т-80 была замечена в США. Согласно сообщению, в 2003 году американская армия купила четыре украинских танка для испытаний на Абердинском полигоне.

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