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Военные новости

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Украина сообщила о гибели троих солдат в Донбассе

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В Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе у себя в Telegram-канале.

«Сегодня, 14 февраля… трое военнослужащих… подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли», — говорится в сообщении.

6 февраля сообщалось, что двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе.

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