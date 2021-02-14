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Военные новости

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Кравчук заявил, что Россия хочет забрать Донбасс

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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россия якобы хочет забрать себе Донбасс. Такое мнение он выразил в рамках интервью «Обозревателю».

Он рассказал о «плане» российских властей по созданию «национально-русские государства» как на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но и в районах Донбасса, подконтрольных Киеву.

«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России», — подчеркнул Кравчук.

По его словам, украинская сторона никогда не согласится с таким решением, а также намерена отстаивать «свои национальные и государственные интересы».

Ранее Кравчук заявил о необходимости отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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