На Украине возбудили уголовное дело после гибели военнослужащих в Донбассе

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в связи с подрывом на взрывном устройстве и гибелью трех украинских военных в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского», — говорится в сообщении.

Дело расследуется как небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее стало известно о гибели трех военных ВСУ в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать обстоятельства ЧП в Донбассе.