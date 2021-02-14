Пушилин ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента РФ Владимира Путина не бросать Донбасс. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», — заявил Пушилин.

Пушилин сказал, что в ДНР ощущают поддержку со стороны РФ, и выразил готовность отстаивать общие ценности.

«Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», — добавил он.

Также Пушилин выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России».