Нацгвардия Украины и СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в Донбассе

Украинская Нацгвардия и СБУ обнаружили в городе Попасная в Луганской области тайник с боеприпасами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Нацгвардии.

«У ворот огражденной территории силовики уже наткнулись на так называемую «растяжку» с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф-1, которую обнаружил служебный пес», — отмечается в сообщении.

При осмотре территории было найдено оружие и боеприпасы, подчеркнули в ведомстве.

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