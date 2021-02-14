Минобороны заявило о подготовке боевиками провокации в Сирии

Министерство обороны России предупредило о подготовке боевиками провокации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник отметил, что представители «Белых касок» прибыли в провинцию Идлиб.

По его словам, подготовка провокации запланирована для последующего обвинения властей Сирии в нанесении ударов по населенным пунктам в зоне деэскалации в Идлибе.

Кроме того, он подчеркнул, что активность группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* замечена в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб, куда прибыли «Белые каски».

Ранее ЦПВС предупредил о подготовке провокации с отравляющим веществом боевиками в Сирии.