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Военные новости

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Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях

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Генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» Сергей Сапрыкин сообщил, что российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) были успешно опробованы на гиперзвуковых целях, передает РИА «Новости».

Журналисты задали ему вопрос о реагировании СПРН на перспективные вооружения, в том числе гиперзвуковые объекты. Сапрыкин ответил им, что эти задачи были отработаны.

По его словам, в ходе испытаний новых локаторов «проверки на перспективные цели прошли успешно».

Ранее сообщалось, что строительство РЛС «Воронеж» намерены завершить в Коми в 2021 году.

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