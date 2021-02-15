Порошенко призвал вернуть украинскую армию на прежние позиции в Донбассе

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо вернуть армию страны на позиции, которые она занимала до разведения войск в Донбассе.

По его словам, вернувшиеся с линии соприкосновения депутаты были шокированы увиденным.

«Нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ на российские провокации», — передает слова Порошенко «Интерфакс».

По его словам, объявленное в Донбассе перемирие является фикцией: с начала 2021 года там погибли 13 украинских военнослужащих. В связи с этим он потребовал вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года.

«Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», — сказал Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.