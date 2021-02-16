СМИ: российские фрегаты смогут нести гиперзвуковое оружие

Фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

«Пара (фрегатов) будет способна выполнять задачи, которые выполняют «классические», серийные корабли этого проекта. В них увеличен боекомплект. Есть возможность установки гиперзвукового оружия», — говорится в сообщении.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth, предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.