Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что знак почетного члена общества ему вручил во вторник, 16 февраля, помощник главы государства, председатель РВИО Владимир Мединский.

«У нас есть институт почетного членства, куда мы сегодня Дмитрия Сергеевича [Пескова] включили», — рассказал Мединский.

Как уточняет агентство, в этот день также состоялось открытие второй очереди библиотеки при штаб-квартире Российского военно-исторического общества.