В Белом доме назвали контроль над огнестрельным оружием в США «приоритетом» Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что контроль над огнестрельным оружием в США является «приоритетом» для президента Джо Байдена, сообщает Fox News.

Во время последнего брифинга Псаки спросили о потенциальном оружейном законодательстве. Пресс-секретарь ответила, что на данный момент администрация не предлагала пакет документов. При этом она уверила, что Байден на протяжении всей своей карьеры выступал за «умные меры безопасности оружия». Она подчеркнула, что контроль над огнестрельным оружием является для него «приоритетом на личном уровне».

«Эта администрация не будет ждать следующей массовой стрельбы. Мы хотим принять меры, чтобы положить конец нашей эпидемии вооруженного насилия и сделать наши школы и общины более безопасными», — цитирует Белый дом заявление Байдена, сделанное в воскресенье.

Несколько дней назад Байден действительно призвал конгресс реформировать законы о ношении оружия.