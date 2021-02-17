США намерены продвигать стратегическую стабильность вместе с РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет искать новые пути продвижения стратегической стабильности с Россией. Об этом он сказал в интервью Национальному общественному радио (NPR).

По его словам, между странами есть разногласия, и Соединенные Штаты Америки «обеспокоены поведением России и действиями России». При этом глава Госдепа напомнил, что обе стороны смогли очень быстро продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет, так как это в интересах Вашингтона и Москвы.

«И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям», — сказал Блинкен.

В феврале этого года посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о готовности российской стороны к переговорам с США о стратегической стабильности.