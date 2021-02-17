Российские Су-27 вылетали на перехват военных самолетов Франции над Черным морем

Два российских истребителя Су-27 вылетали на перехват группы военных самолетов Франции над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Воздушные цели, приближающиеся к российской государственной границе, были обнаружены радиолокационными станциям над нейтральными водами Черного моря, рассказали в Центре.

Для опознавания целей и недопущения нарушения границы в воздух были подняты два истребителя Су-27. Экипаж истребителей идентифицировал цели как группу самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Франции.

Российские самолеты сопроводили французские до их разворота от госграницы, после чего вернулись на аэродром базирования, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что за 2020 год у границ России засекли более трех тысяч иностранных боевых воздушных судов.