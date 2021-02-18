Пентагон не исключает продолжение переброски стратегических бомбардировщиков в Норвегию

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что США вероятнее всего будут продолжать переброску своих стратегических бомбардировщиков В-1 на территорию Норвегии. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что речь идет о дислокации на временной основе.

По его словам, бомбардировщики могут быть размещены в любое время и в любом месте.

«Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс (на это. — «Газеты.Ru»). Когда? Это может случиться в любое время», — подчеркнул Браун.

Ранее стало известно, что США заморозили решение о выводе значительной части войск из Германии.