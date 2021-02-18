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Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; во время запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области Ракета-носитель тяжелого класса &laquo;Ангара-А5&raquo; во время запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области

Производитель рассказал о внимании коммерческих заказчиков к ракете «Ангара»

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Генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева, который является производителем ракеты «Ангара», Алексей Варочко рассказал о спросе на разработку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к производителю обратилось несколько коммерческих заказчиков с целью обсуждения запусков ракеты.

Он добавил, что спрос на «Ангару» вырос после проведенного 14 декабря 2020 года пуска, однако не уточнил, какие именно заказчики обратились в центр им. Хруничева.

При этом глава входящего в центр конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов заявил, что спрос был отмечен на легкую версию ракеты «Ангара-1.2».

Ранее стало известно, что тяжелую «Ангару» отправляют из Омска в Москву для завершения проверок.

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