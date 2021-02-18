В МИДе заявили, что маневры США в Черном море угрожают миру

Маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», — сказала Захарова.

Ранее посольство России призвало США прекратить «безрассудное бряцание оружием».

23 января эсминец США Donald Cook вошел в Черное море, за ним в акваторию зашел ракетный эсминец Porter. Корабли приняли участие в учениях совместно с ВМС Украины. На фоне захода американских военных кораблей экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря.