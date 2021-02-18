В МИДе допустили военно-политические меры против НАТО

Россия в ответ на новую стратегию НАТО может принять военно-политические меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

«Мы будем внимательно за этим процессом следить и в случае необходимости предпримем дополнительные меры военно-политического и военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности», — сказал Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация должна противостоять России. По его словам, НАТО примет соответствующую стратегическую концепцию в 2021 году.