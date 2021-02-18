Россия и Белоруссия согласовали дорожную карту развития военного сотрудничества

Военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что в четверг, 18 февраля, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с начальником департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым.

Как отметили в российском военном ведомстве, во время встречи они обсудили «актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны», а также была «согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция республики и России невозможна.