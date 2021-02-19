В Кремле рассказали, почему Путин все еще остается при звании полковника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства Владимир Путин все еще остается при звании полковника.

При этом он уточнил, что президент многократно заслужил звание генерала.

«Наверняка, заслужил, но работает, много дел. Конечно, он просто сосредотачивается на других вопросах управления государством», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант.

Президент России Владимир Путин получил звание полковника запаса в начале 1999 года, когда он еще не встал во главе страны.