Двое военных погибли при крушении сверхзвукового самолета в США

Двое военнослужащих погибли в результате крушения в американском штате Алабама учебно-тренировочного сверхзвукового самолета Т-38, принадлежащего Военно-воздушным силам США. Об этом информирует телеканал ABC.

Отмечается, что воздушное судно упало недалеко от местного аэропорта.

Самолет был предназначен для учебных полетов на авиабазе в соседнем штате Миссисипи. Причина аварии пока неизвестна. Будет начато расследование.

16 февраля сообщалось, что четыре человека погибли в ходе крушения вертолета в США.