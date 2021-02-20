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Спасательная операция после мощного торнадо в Алабаме Спасательная операция после мощного торнадо в Алабаме

Двое военных погибли при крушении сверхзвукового самолета в США

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Двое военнослужащих погибли в результате крушения в американском штате Алабама учебно-тренировочного сверхзвукового самолета Т-38, принадлежащего Военно-воздушным силам США. Об этом информирует телеканал ABC.

Отмечается, что воздушное судно упало недалеко от местного аэропорта.

Самолет был предназначен для учебных полетов на авиабазе в соседнем штате Миссисипи. Причина аварии пока неизвестна. Будет начато расследование.

16 февраля сообщалось, что четыре человека погибли в ходе крушения вертолета в США.

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