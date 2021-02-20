Стало известно о планах сирийских боевиков устроить химатаки

На северо-востоке Идлиба в Сирии террористы готовят химические атаки, чтобы обвинить сирийские власти. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, пишет ТАСС.

По его словам, в Центр поступили сведения о том, что террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) готовит провокации.

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором», — сказал Сытник.

Он добавил, что за прошедшие сутки не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, во время которого политики обсудили ситуацию в Сирии.