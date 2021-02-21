Минобороны анонсировало масштабные учения ВДВ

Российские Воздушно-десантные войска проведут два масштабных учения в марте текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Учения пройдут на полигонах Опук в Крыму и Дубровичи в Рязанской области, в них примут участие более трех тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники, рассказали в министрестве.

Так, на учениях в Крыму военные отработают десантирование личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их обороной до подхода основных сил. В то же время десантно-штурмовые подразделения ВДВ потренируются в высадке на морское побережье из кораблей Черноморского флота, после чего отработают защиту побережья.

В Рязанской же области десантники после десантирования на парашютах вместе с техникой потренируются в захвате аэродром условного противника и его обороне.

8 февраля крупные учения ВДВ начались в трех российских регионах.