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Танк Т-14 &laquo;Армата&raquo; на выставке «Армия России &ndash; завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке Танк Т-14 &laquo;Армата&raquo; на выставке «Армия России &ndash; завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке

Названы сроки серийных поставок танков «Армата» Минобороны России

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Генеральный директор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов рассказал о сроках серийных поставок боевых танков Т-14 «Армата» Минобороны России. Его слова приводит ТАСС.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — заявил Терликов.

Он добавил, что серийные контракты на поставку с военным ведомством уже заключены. В настоящее время проходят государственные испытания «Арматы», которые закончатся в течение ближайшего года или двух лет.

Также Терликов отметил, что до конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин.

Ранее сообщалось, что танк «Армата» в ближайшее время представят за рубежом.

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