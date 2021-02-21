Названы сроки серийных поставок танков «Армата» Минобороны России

Генеральный директор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов рассказал о сроках серийных поставок боевых танков Т-14 «Армата» Минобороны России. Его слова приводит ТАСС.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — заявил Терликов.

Он добавил, что серийные контракты на поставку с военным ведомством уже заключены. В настоящее время проходят государственные испытания «Арматы», которые закончатся в течение ближайшего года или двух лет.

Также Терликов отметил, что до конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин.

Ранее сообщалось, что танк «Армата» в ближайшее время представят за рубежом.