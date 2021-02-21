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Военные новости

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Военный самолет разбился возле аэропорта столицы Нигерии

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Министр авиации Нигерии Хади Сирика сообщил о катастрофе с военным самолетом King Air 350 ВВС страны. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что трагедия произошла при подлете к аэропорту города Абуджи, являющегося столицей страны.

По его словам, перед ЧП самолет передавал сообщения о неисправности двигателя.

«Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя», — написал Сирика.

При этом глава ведомства не привел данные о погибших, но добавил, что «похоже, что это фатально».

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