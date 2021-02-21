США готовы к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности главы государства к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе. Об этом сообщает телеканал CBS.

Он уточнил, что предложение американской стороны по ограничению данной программы.

По его словам Байден намерен способствовать сдерживанию иранской стороны в вопросе ядерного вооружения. Помощник добавил, что политик верит в лучшим средством для достижения компромисса в этом вопросе является «усердная, проницательная дипломатия».

«Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы», — подчеркнул Салливан.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут противостоять поставкам оружия. другими странами в Иран

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.