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Военные новости

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Мантуров назвал «золотое правило» России при поставках оружия другим странам

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о поставках российского вооружения другим странам. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Россия в данном вопросе ведет открытый и откровенный диалог со своими партнерами.

«Мы занимали всегда позицию максимальной открытости, чтобы наши коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», — подчеркнул Мантуров.

Глава ведомства добавил, что это является «золотым правилом» в осуществлении поставок.

По его словам, Россия несет полную ответственность за свои поставки, в том числе за обслуживание техники. Кроме того, министр уточнил, что Россия не ограничивает покупателей в применении вооружения.

Ранее Россия и Палестина подписали контракты на поставку средств ПВО и оружия.

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