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Военные новости

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На востоке Мексики разбился пассажирский самолет ВВС страны

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На востоке Мексики произошло крушение реактивного пассажирского самолета ВВС страны. Об этом сообщает газета El Universal.

Источники в полиции отметили, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.

В результате крушения погибли находящиеся на борту самолета семь человек.

СМИ уточняет, что на место катастрофы прибыли спасатели и представители власти. Причины крушения пока не называются. Кроме того, министерство обороны Мексики пока не давало комментариев по поводу случившегося.

Днем ранее крушение военного самолета произошло в Нигерии.

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