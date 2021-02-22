В Болгарии высказались о возможной войне с Россией

В Болгарии министерство образования приняло решение ввести программу «патриотического воспитания» в школах, кто-то воспринял это как возвращение к социализму, другие увидели в этом решении подготовку правительства и НАТО к будущей войне с Россией. Об этом пишет болгарская газета «Факты».

В статье говорится о том, что патриотизм в Болгарии воспринимается как покойник, о котором не следует вообще говорить или говорить только хорошее.

«Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», — говорится в публикации.

Ряд читателей положительно восприняли военную подготовку в школе.

«Кто хочет мира — готовится к войне», — написал пользователь под ником Кси.

Другой читатель вовсе заявил, что не давал присягу НАТО.

Последния Софиянец отметила, что в прежние времена в болгарских школах проводились занятия по военной подготовке со стрельбой.

«Американцы готовятся к войне, а русские?» — задался вопросом пользователь с ником Джоко.

Стефан Петров выразил мнение, что жителей Болгарии готовят к войне против России. Он обратил внимание на то, что страны Европы закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики.

«Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне», — отметил Петров.

Ранее американский журналист предсказал исход возможного столкновения РФ и НАТО.