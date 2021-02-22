Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по объектам террористов в Сирии

Один из российских средневысотных ударных беспилотников «Орион» совершил 17 полетов по территории Сирии с применением оружия и 20 вылетов в разведывательных и иных целях. Об этом сообщалось в сюжете на телеканале «Россия 1».

На протяжении 17 вылетов беспилотник «Орион» в пустынном камуфляже наносил удары по террористам. Полковник ВКС Сергей Тюгай в сюжете показал видеозаписи боевой работы «Орионов» в Сирии, прокомментировав их. Зрители увидели уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков ночью, когда беспилотник использовал тепловизионный канал оптико-локационной системы.

«Сейчас он [«Орион»] ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена», — добавил полковник.

В конце прошло года Минобороны РФ опубликовало на своем сайте календарь на грядущий год, в котором показан беспилотник «Орион» в ударном варианте.