Российский дрон-камикадзе KYB завершит испытания в 2021 году

Государственные испытания первого боевого беспилотного летательного аппарата (БЛА) KYB разработки ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников») завершатся в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

KYB впервые был показан в Объединенных Арабских Эмиратах на международной выставке вооружений IDEX 2019. С тех пор были завершены предварительные испытания, а также аппарату был присвоен литер.

В настоящее время на стадии разработки находится экспортно-ориентированная модификация БЛА, получившая название KYB-Э. Завершение работ по этом аппарату также запланировано на текущий год.

Согласно информации пресс-службы, к новым ударным БЛА уже интересуются другие страны, в том числе из Ближнего Востока.

В декабре прошлого года сообщалось, что дроны концерна «Калашников» прошли испытания в Сирии.