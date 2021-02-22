В Минобороны Армении не считают нужным размещать вторую российскую военную базу

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о ненадобности размещения еще одной российской военной базы в стране. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, нормативная правовая основа между государствами определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы. К тому же, по его мнению, еще одна военная база РФ в Армении не нужна.

«Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости», — сказал он.

Согласно межгосударственному договору от 1995 года, российская военная база дислоцируется в Гюмри Ширакской области Армении. Она будет базироваться там минимум до 2044 года.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном