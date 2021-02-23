Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев рассказал о запланированных военных учениях с участием украинских десантников, которые пройдут возле границы с Крымом. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

По его словам, комплекс мероприятий по боевой подготовке запланирован на март.

Он уточнил, что целью учений является совершенствование навыков быстрого реагирования на опасность с воздуха и с моря.

Наве добавил, что в рамках учений военным предстоит выявить и уничтожить предполагаемого противника.

Командующий Объединенных сил ВС Украины подчеркнул, что также военные улучшили системы видеонаблюдения за территорией полуострова Крым.

Ранее стало известно, что Украина планирует провести совместные с НАТО военные учения в Одессе.