На Украине увидели небоеспособность флагмана своего флота

Украинский военный эксперт Тарас Чмут высказался в отношении боеспособности флагмана военно-морских сил Украины фрегата «Гетмана Сагайдачного». Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, флагман уже не обладает достаточно мощными боевыми способностями, поэтому нуждается в модернизации.

«Сегодня корабль фактически небоеспособный и крайне редко выходит в море», — уточнил Чмут.

Он также подчеркнул, что фрегат не проходил ни одну программу модернизации в течение 30 лет службы, а его ремонт был несистемным и точечным.

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