Вариант пистолета Лебедева для Минобороны и МВД прошел госиспытания

Концерн «Калашников» планирует начать серийное производство для Минобороны, МВД и Росгвардии нового пистолета Лебедева, который может заменить пистолет Макарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора концерна Дмитрия Тарасова.

По его словам, компактный вариант пистолета Лебедева для Министерства внутренних дел уже прошел госиспытания. В настоящее время обсуждается объем возможного заказа, идет опытная эксплуатация ПЛК в МВД.

Росгвардия получит полноразмерный вариант пистолета Лебедева, который сейчас находится на последней стадии госиспытаний в Федеральной службе войск национальной гвардии. Предположительно, эти испытания закончатся весной текущего года, после чего стартует опытная эксплуатация пистолета. В концерне надеются, что в дальнейшем Минобороны заинтересуется оружием.

Ранее сообщалось, что американских журналистов восхитил российский пистолет Лебедева ПЛ-15.