Пашинян назвал российские «Искандеры» неработоспособными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» неработоспособны. Об этом он сказал в интервью изданию 1in.am.

Так глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсяну захотелось узнать, почему данными комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

Пашинян указал ему, что российские ракеты «не пригодны для использования» и не полностью взрываются. «Пусть (Саргсян. — «Газета.Ru») задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» — сказал Пашинян.

В ноябре 2020 года сообщалось, что вооруженные силы Армении применили «Искандер» во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.