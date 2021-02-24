США и Канада договорились о модернизации NORAD

Президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой обе стороны договорились модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Американский лидер также рассказал, что две страны запустят «расширенный диалог» по Арктике, который будет затрагивать «вопросы, связанные с континентальной безопасностью, социальным развитием и управлением».

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