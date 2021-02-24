С-400 «Триумф» встал на боевое дежурство на Сахалине

В среду, 24 февраля, на Сахалине заступили на боевое дежурство расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Там отметили, что готовность к заступлению на боевое дежурство по охране воздушных рубежей России лично проверил командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что на месте постоянной дислокации комплексов военные провели тренировку по отражению авиационного удара условного противника.

Отмечается, что все в цели были уничтожены учебными пусками ракет при входе в зону поражения.

Ранее сообщалось, что зенитный полк с С-400 «Триумф» заступит на дежурство в Самарской области.