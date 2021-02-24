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Слова Пашиняна об «Искандерах» прокомментировал военный эксперт

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Координатор армянского сайта военных новостей Razm.info Карен Вртанесян прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщает РИА «Новости».

Эксперт назвал комментарий Пашиняна на слова экс-президента Сержа Саргсяна «импульсивной попыткой уйти от ответа».

«Вероятнее всего, «Искандер» был использован в конце военных действий и никаких нареканий на тему того, что он не сработал, я не слышал», — сказал Вртанесян, добавив, что применение «Искандера» официально не опровергалось.

Также эксперт добавил, что слова Пашиняна о частичном взрыве ракет никому в Армении не понятны.

«Там не комплексная боеголовка, чтобы заявлять, что какие-то детали сработали, а какие-то нет. Во-вторых, территория применения на тот момент находилась под контролем противника и я не понимаю, как можно было проверить, что там взорвалось и на сколько процентов», — добавил Вртанесян.

Ранее Пашинян ответил Сержу Саргсяну на заявление о том, что он использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

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