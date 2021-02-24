«Ростех»: приобретение Турцией С-400 не угрожает НАТО

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что покупка Турцией у РФ систем ПВО С-400 не угрожает НАТО. Об этом сообщает RT.

«И каким образом она (система С-400) может повлиять на безопасность других стран НАТО, я не представляю. Наоборот, турецкая сторона обеспечивает безопасность членов НАТО. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем», — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что С-400 — оборонительное оружие, его нельзя использовать в наступательных целях.

В январе Турция назвала условие продолжения закупки у России комплексов ПВО С-400. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, Анкара готова закупить у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.