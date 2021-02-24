Минобороны РФ: боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) совершили минометный обстрел идлибского пункта пропуска «Серакаб». Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вячеслав Сытник, передает ТАСС.

Отмечается, что личный состав пропускного пункта эвакуировался.

«Совершен минометный обстрел, а также нанесен удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата», — сказал Сытник.

О наличии пострадавших не сообщалось.